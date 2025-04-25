Украинцев в нынешних реалиях нельзя считать братским народом для россиян. Такое мнение выразил депутат Госдумы Андрей Колесник.

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Он отметил, что его особенно возмущает отношение украинской стороны к военнопленным. По его словам, большая часть населения соседней страны подверглась влиянию пропаганды с Запада.

— Честно говоря, я украинский народ братским назвать не могу. Получилось все закономерно, никаких неожиданных поворотов. Я военный человек, не политик. Как они относились к военнопленным, мне тяжело их назвать братским народом. Даже не украинский народ, а приличную часть украинского народа не могу назвать братским, — объяснил свою позицию Колесник.

Депутат добавил, что многие его знакомые, включая известных людей, были вынуждены покинуть Украину, поскольку не смогли найти общий язык с местными. При этом он не исключил, что в будущем отношения между народами снова станут братскими, однако для этого потребуется много времени и сил.

— Правда, сейчас, постепенно они начинают прозревать. Наверно, когда-то братским народом будут, но прежде придется пережить много бед, — заключил парламентарий в беседе с News.ru.

Бывший украинский президент Леонид Кучма в рамках интервью Kyodo в апреле прошлого года заявил, что прекратил воспринимать Россию и Украину в качестве братских народов.

При этом президент России Владимир Путин ранее заявил, что все еще считает украинский народ братским. По его словам, в сложившейся ситуации на Украине виноваты третьи страны, которые стремятся дезинтегрировать русский мир.