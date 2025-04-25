Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Киеву будет тяжело вернуть полуостров, который «передали» России без единого выстрела.

По словам парламентария, Крым не вернется на Украину — совершенно очевидно. В этом плане глава Белого дома прав.

«Но Крым не «передали». Жители Крыма пришли в Россию, проголосовав на референдуме», — объяснил депутат RT.

Ивлев пояснил, то сам был участником референдума и видел, как на участках голосовали пенсионеры, молодежь, люди среднего возраста — за вхождение в состав РФ.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву.