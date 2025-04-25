Спецрейс из США сел во Внуково

Спецрейс из США, ранее вошедший в воздушное пространство России со стороны Латвии, приземлился в аэропорту Внуково. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

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"Самолет приземлился во Внуково",- сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, с какой целью борт прибыл в Россию. Регулярное авиасообщение между странами отсутствует.

Ранее о пересечении самолетом Bombardier Global 7500 воздушной границы России сообщили ТАСС в авиадиспетчерской службе района полетной информации "Рига", отвечающей за трафик над Латвией. Там не уточнили конечную точку маршрута, сказав только, что его передали на слежение российским диспетчерам по пролету госграницы.

Данные о самолете подтверждались и информацией интернет-ресурсов, отслеживающих авиационный трафик. По их информации, самолет вылетел из международного аэропорта Форт-Лодердейл в штате Флорида.