СМИ: самолет Уиткоффа пересек границу с Россией

Утром в пятницу, 25 апреля, самолет из Соединённых Штатов пересек российскую границу на фоне новостей о планах спецпосланника США Стива Уиткоффа посетить Россию. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Из данных Flightradar24 следует, что самолет Bombardier Global 7500 вылетел из Флориды. Он пересек российскую границу около 09:40 по московскому времени.

В Белом доме ранее сообщили, что Уиткофф на этой неделе посетит Россию для переговоров по украинскому урегулированию. СМИ писали, что спецпосланник Дональда Трампа приедет в Москву после встречи представителей США, Украины и Европы в Лондоне 23 апреля.

Сообщалось, что на тех переговорах США предложили украинской и европейской делегациям признать Крым российским и заморозить боевые действия. Позже источники Bloomberg рассказали, что в рамках разработанного США мирного соглашения от России потребуют признать право Украины на развитие собственной, «адекватно оснащенной» армии и оборонной промышленности.

Источники Bloomberg утверждали, что Уиткофф отправится в Россию, чтобы поднять этот вопрос на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. С февраля российский лидер уже несколько раз принимал посланника Трампа в Москве.