Президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с лидерами Индии и Пакистана, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, сейчас нет в планах", - ответил он на вопрос, ожидаются ли у Путина контакты с коллегами из Индии и Пакистана на фоне обострения ситуации в регионе.

22 апреля вооруженные люди устроили теракт в популярном туристическом городе Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир). Нападавшие в одежде цвета хаки открыли огонь из автоматов. Погибли 25 граждан Индии и 1 непалец, многие были ранены. Нападавшим удалось скрыться. Индийские разведывательные службы обнаружили доказательства причастности пакистанской Межведомственной разведки (ISI) к атаке террористов из группировки "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ) в Пахалгаме, сообщило издание The Hindustan Times со ссылкой на источники.

После теракта власти Индии почти в два раза сократили численность своего посольства в Исламабаде, объявили персонами нон грата военных советников пакистанского диппредставительства в Индии, закрыли ключевой контрольно-пропускной пункт "Аттари" на границе с Пакистаном. Также индийские власти приостановили действие соглашения с Исламабадом о распределении водных ресурсов, кроме того, правительство приняло решение немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана и аннулировать с 27 апреля выданные ранее.

В Совбезе Пакистана заявили, что приостанавливают действие всех двусторонних соглашений с Индией, также отметили, что воспримут в качестве акта войны любую попытку Индии отвести поток воды реки Инд. Кроме того, Пакистан закрыл воздушное пространство для Индии, контрольно-пропускной пункт "Вагах" и объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации. Согласно сообщению пакистанского Совбеза, в его распоряжении есть доказательства, что Индия спонсирует в стране террористические формирования.