Лавров назвал цель российских ударов по Украине

Москва выражает готовность к заключению договоренностей по украинскому вопросу, однако, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова в беседе с CBS News, остаются определённые аспекты, требующие окончательной доработки.

Он сообщил, что, по мнению американского президента, процесс урегулирования движется в верном направлении. Лавров отметил, что в заявлении главы Белого дома уже звучал намёк на возможность сделки, и Россия готова к её оформлению, однако требуется согласование ряда нюансов, над чем в настоящий момент и ведётся работа.

По мнению министра, Дональд Трамп, вероятно, остаётся единственным мировым лидером, способным трезво осознать необходимость устранения глубинных причин конфликта на территории Украины.

В то же время Лавров решительно отверг утверждения о нанесении Россией ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Он подчеркнул, что целью российских атак являются исключительно военные объекты, либо гражданская инфраструктура, которая была приспособлена под нужды украинских войск. При этом, как он добавил, окончательное решение об ударах принимает военное руководство на местах, включая министра обороны.

День назад в столице Великобритании планировались консультации между представителями США, Европы и Украины, посвящённые поиску выхода из украинского конфликта. По данным издания Washington Post, Вашингтон собирался выдвинуть инициативу, предполагающую признание Крыма частью России, рассчитывая, что в обмен Киев и его западные покровители получат некие гарантии безопасности для Украины.

Однако поездка госсекретаря Марко Рубио и специального представителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Лондон была отменена. Вскоре за ними последовали главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Франции и Германии, также отказавшись от участия во встрече. В итоге переговоры прошли без представителей высшего дипломатического уровня. Как утверждала Washington Post, причиной срыва диалога стало раздражение американской стороны из-за отказа Киева идти на территориальные уступки. Украинская делегация, согласно публикации, требовала сначала установить полное прекращение боевых действий, а уже затем переходить к обсуждению политических условий.

Тем временем в Москву прибыл спецэмиссар Трампа Стив Уиткофф — его визит был связан с прямыми переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп обратился с призывом к России

Как пишет политолог Сергей Марков, ранее Дональд Трамп фактически обозначил ключевые условия и временные рамки, в пределах которых он ожидает достижения мирного соглашения по Украине. В своём выступлении он дал понять, что: урегулирование должно быть достигнуто в кратчайшие сроки — в идеале, в течение нескольких дней.

По поводу возможных новых санкционных мер против России он предложил возвращаться к этому вопросу не ранее, чем через неделю, оставив окно для дипломатии. Что касается вероятности отказа США от дальнейшего участия в переговорах, он обозначил двухнедельный срок, после которого может быть пересмотрена сама целесообразность американского участия.

Таким образом, по логике Трампа, финальная точка должна быть поставлена не позже 30 апреля — именно к этой дате исполняется 100 дней с начала его президентского срока, и он рассчитывает показать первые серьёзные результаты.