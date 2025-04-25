РФ обратилась с призывом к Всемирному банку

Всемирный банк (ВБ) должен предоставить сирийскому народу всю требуемую поддержку в условиях кризиса в стране. Об этом говорится в тексте заявления заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука, распространенном на 111-м заседании членов Комитета по развитию Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. Это совещание прошло в четверг в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ.

"Мы призываем Группу Всемирного банка предоставить срочную и необходимую поддержку сирийскому народу, который сталкивается с гуманитарным кризисом, и на земле которого происходят важнейшие события", - говорится в заявлении.

20 апреля телеканал Syria TV сообщил, что министр финансов в переходном правительстве Сирии Мухаммед Ясир Барние отправился в составе сирийской делегации в США для участия в заседаниях МВФ и ВБ и обсуждения восстановления страны в международной финансовой системе.

Глава сирийского Минфина выразил надежду, что эти встречи предоставят возможности для поддержки усилий страны "по восстановлению, созданию институтов, основ экономической и финансовой стабильности и направления сирийской экономики на путь восстановления".

14 апреля представители ВБ провели в Дамаске переговоры о возможном финансировании восстановления энергетической инфраструктуры и выплат в госсекторе. Встреча сирийского министра финансов с технической делегацией ВБ стала первым публичным контактом между сторонами за последние годы.