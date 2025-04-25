Решение властей Австрии игнорировать годовщину освобождения Вены Красной Армией — безпринципное и безнравственное. В этом австрийское правительство уличил российский посол в Вене Дмитрий Любинский, его заявление прозвучало во время музыкального вечера в посольстве, передает РИА Новости.

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Дипломат подчеркнул, что 2025 год для России и стран СНГ значим в первую очередь благодаря памятной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В Австрии мы уже совместно реализовали широкий комплекс мемориальных мероприятий. В том числе 13 апреля, в день героического освобождения Вены от гитлеровцев. К глубокому сожалению, такой памятной даты более нет в политическом календаре австрийских властей», — сказал Любинский.

Посол уточнил, что для российской стороны в связис этим становится еще важнее задача достойно почтить память 38 тысяч бойцов, которые отдали жизни ради будущих поколений австрийцев.