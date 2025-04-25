Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский осудил решение местных властей игнорировать годовщину освобождения Вены Красной армией.

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Дипломат подчеркнул, что 2025 год для России, отечественной дипломатии и стран СНГ ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Посол отметил, что для России особенно важно с должным уважением почтить память 38 тысяч военнослужащих Красной армии, отдавших жизни ради будущих поколений австрийцев.

— В Австрии мы уже совместно реализовали широкий комплекс мемориальных мероприятий. В том числе 13 апреля, в день героического освобождения Вены от гитлеровцев бойцами многонациональной Красной армии. К глубокому сожалению, такой памятной даты более нет в политическом календаре австрийских властей. Считаю это беспринципным и безнравственным решением, — цитирует Дмитрия Любинского РИА Новости.

Европейские власти не в первый раз проявляют русофобию перед празднованием Дня Победы. Согласно публикациям немецких СМИ, ссылающихся на закрытый документ МИД ФРГ, приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия 9 мая федерального, регионального и местного уровня не допускается. Кроме того, учреждения получили возможность применять «право выдворения по своему усмотрению».

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что подобные заявления представляют собой тревожный сигнал, ставящий под сомнение усилия по укреплению взаимопонимания. По его словам, участие в этих событиях ожидается не только от соотечественников, но и от немецких граждан, которые поддерживают традицию сохранения исторической памяти.