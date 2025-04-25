Лавров заявил о готовности РФ к урегулированию конфликта на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью CBS News сообщил, что Россия готова к соглашению по урегулированию ситуации на Украине, однако остаются некоторые вопросы, которые необходимо окончательно решить.

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"Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить. Мы заняты именно этим процессом", — заявил глава МИД России, цитата РИА Новости.

Лавров предположил, что президент США Дональд Трамп вероятно, является единственным лидером в мире, который осознаёт необходимость устранения коренных причин конфликта на Украине.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выступил на пресс-конференции в Овальном кабинете и анонсировал "важные встречи" по Украине в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что союзники США обеспокоены планом Трампа по урегулированию конфликта на Украине.