Новые антироссийские санкции Великобритании в отношении России лишены логики и носят откровенно агрессивный характер, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

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Как отметили дипломаты, подобные шаги британских властей служат попыткой «психологической компенсации» для местного истеблишмента после срыва переговоров по урегулированию украинского кризиса, ответственность за который лежит на Киеве.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что новые санкции останутся безрезультатными: они не смогут подорвать российскую экономику или воспрепятствовать выполнению задач специальной военной операции.

«Предлагаем британским властям проявить, наконец, разумный подход к необходимости стабилизации предельно напряженной обстановки в Европе и перестать растрачивать свои ресурсы на показушные антироссийские акции-однодневки», — говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале.

Напомним, 24 апреля 2025 года МИД Соединённого Королевства анонсировал запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров, а также ограничил доступ к технологиям, включая специализированное ПО для разведки и разработки новых месторождений нефти и газа.