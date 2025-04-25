Шойгу: РФ приняла меры для защиты российского сегмента интернета

Россия реализовала организационно-технические меры по обеспечению безопасности российского сегмента интернета. Об этом ТАСС рассказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что слаженная деятельность заинтересованных ведомств при координации СБ позволила не допустить критических нарушений функционирования значимых сайтов. Шойгу добавил, что также была защищена критическая информационная инфраструктура, включая противодействие DDoS-атакам.

До этого управляющий партнер компании "Монк Диджитал Лаб" Николай Ганюшкин рассказал, что число масштабных ИТ-инцидентов в корпоративном сегменте России в первом квартале 2025 года возросло на 25% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. Основными причинами этого всплеска стали участившиеся технические неполадки в инфраструктуре организаций и активизация кибератак на российские компании. Наибольшая концентрация инцидентов наблюдалась в финансовом секторе (25% от общего числа зафиксированных сбоев), телекоммуникационной сфере (20%) и розничной торговле (15%). (Не забудьте убрать лишние теги HTML из текста)