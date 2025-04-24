В СВР высказались о дальнейшей судьбе Зеленского

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал журналистам, что относительно судьбы Владимира Зеленского возможны разные варианты. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили главу ведомства прокомментировать слухи о грядущем побеге украинского лидера из Киева.

«Могу лишь предположить, что возможны всякие варианты в части, касающейся планов и судьбы Зеленского», — отметил Нарышкин.

В США раскрыли условие России относительно судьбы Зеленского

Ранее экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор заявил, что президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу необходимо осознать, что украинского лидера следует убрать.

По его оценке, если Москва и Вашингтон не смогут урегулировать украинский конфликт, Зеленский «сожжет Украину и украинцев дотла».