Захарова оценила планы Грузии по вступлению в Евросоюз

Планы ряда стран по вступлению в Евросоюз в 2030 году смогут осуществиться только в том случае, если через 5 лет объединение все еще будет существовать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» пообещала гражданам, что страна хорошо подготовится к вступлению в Евросоюз к 2030 году.

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«Вы знаете, главное, чтобы тем, кто стремится в Европейский союз к тридцатому [году] или еще к каким-то годам, было куда вступать», — отметила Захарова.

Дипломат заметила, что странам, которые думают о своих национальных экономиках, нечего делать в ЕС.

Захарова уточнила, что тем, кто рассматривает ЕС для вступления, следует посмотреть на конкретные цифры, а не только на лозунги. Она добавила, что «мало ли, что где пишут, так сказать, на оградах».