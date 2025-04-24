Россиян предупредили о рисках во время поездок в одну страну бывшего СССР

Российских граждан предупредили о возможных рисках во время поездок в одну страну бывшего СССР — речь идет о Молдавии. С таким заявлением выступил МИД страны.

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По данным внешнеполитического ведомства, в аэропорту Кишинева россиян унизительно досматривают по несколько часов, лишая их бытовых условий, в том числе воды, питания и связи с внешним миром.

«После этого гражданам нередко отказывают во въезде под надуманными предлогами или без объяснения причин», — указали в министерстве.

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Ранее МИД России отменил рекомендацию для сограждан воздержаться от поездок в Абхазию, поскольку обстановка в республике нормализовалась. С мая 2025 года между двумя странами возобновится прямое авиасообщение.