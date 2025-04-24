Посол Ирана: договор о партнёрстве открывает новую эру в отношениях с Россий

Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Ираном и Россией открывает новую эру в отношениях двух стран.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран Казем Джалали в ходе встречи в Москве с советником президента России Антоном Кобяковым.

«Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Ираном и Россией открывает новую эру в наших отношениях, создавая прочную основу для расширения кооперации во всех ключевых сферах — от экономики и энергетики до науки и культуры», — отметил Джалали.

Он также назвал участие Ирана в Петербургском международном экономическом форуме важным шагом для укрепления деловых связей и реализации совместных проектов.

Ранее Совет Федерации на заседании одобрил ратификацию договора о стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном.