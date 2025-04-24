Захарова выразила соболезнования близким военкора «Красной звезды» Гольдина

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования близким военкора «Красной звезды» Никиты Гольдина.

Захарова выразила соболезнования близким военкора «Красной звезды» Гольдина
© ТАСС
«Мы выражаем глубокие соболезнования семье, близким погибшего», — приводит её слова РИА Новости.

Она подчеркнула, что для атаки автомобиля с журналистами ВСУ использовали две ракеты HIMARS, что исключает случайный характер нападения.

Никита Гольдин попал под обстрел 24 марта вместе с оператором Андреем Пановым, водителем Александром Сиркели и корреспондентом «Известий» Александром Федорчаком. Они погибли сразу. Гольдин скончался в больнице.

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее заявил, что убийства журналистов — это многолетняя практика ВСУ.

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