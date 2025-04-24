Британские и французские спецслужбы настойчиво фабрикуют новые обвинения о якобы связях президента США Дональда Трампа с Москвой. Эти фальсификации планируют использовать для "торпедирования" переговорного процесса по урегулированию на Украине, говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Британские и французские спецслужбы настойчиво направляют сбежавших из России и оказавшихся на грани выживания искателей информационной грязи из "Фонда борьбы с коррупцией" (признан экстремистским и ликвидирован в РФ), изданий "Проект" и "Медуза" (оба признаны СМИ-иноагентами и нежелательными в РФ) на фабрикацию обвинений окружения Трампа в негласных связях с российскими политическими и деловыми кругами", - информировали в пресс-бюро.

При этом наибольший интерес Лондон и Париж "проявляют к сведениям о бизнес-проектах американцев с компаниями "Газпром", "Роснефть", госкорпорациями "Ростех" и "Росатом".