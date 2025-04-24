В МИД ответили на вопрос о готовности России к уступкам по Украине

Президент России Владимир Путин ранее уже озвучивал требования Москвы к урегулированию украинского конфликта.

Таким образом официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на вопрос о возможных уступках со стороны Кремля по Украине, передает корреспондент «Ленты.ру».

«[Глава МИД России Сергей] Лавров буквально неделю назад подробно остановился на этой теме. Требования также были озвучены и президентом России. Все наших подходы изложены и регулярно подтверждаются», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что в данный момент «необходимо сконцентрироваться на реальности», поскольку описанные в СМИ планы по территориальным уступкам с украинской стороны ради мирного урегулирования были отвергнуты президентом республики Владимиром Зеленским.