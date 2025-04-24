В Кремле ответили на вопрос о дате следующих переговоров Путина и Уиткоффа

Кремль своевременно сообщит о дате следующих переговоров президента России Владимира Путина и спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом. Ничего не укроем. Мы все вам сообщим», — ответил представитель Кремля.

Также Песков заявил, что Кремль не может поделиться подробностями о переговорах российского лидера и американского спецпосланника до того, как они состоятся.

Ранее сообщалось, что следующая встреча Путина и Уиткоффа может быть проведена в пятницу, 25 апреля.