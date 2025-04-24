Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила во вранье главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, которая заявила об очередях из стран, желающих сотрудничества с Евросоюзом (ЕС). Дипломат в этом контексте подчеркнула, что ЕС перестал быть "тихой гаванью", а его репутация надежного партнера подорвана им же самим.

"Какая очередь стоит в Брюсселе? Это очередь из еэсовских компаний стоит в другие страны для перерегистрации своего бизнеса, промышленности и производства, потому что они спасаются от экономического коллапса в Европейском союзе, - указала дипломат на брифинге. - Она [Урсула фон дер Ляйен] не может этого не знать. Она знает и врет".

Как отметила Захарова, "Евросоюз далеко уже не тот, каким был еще лет 20 тому назад: репутация как комфортного партнера, как надежной юрисдикции для инвестиций и ведения бизнеса безнадежно подорвана им же самим".