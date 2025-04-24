Слова президента США Дональда Трампа о том, что вопрос принадлежности Крыма сейчас даже не является предметом обсуждения, полностью соответствуют позиции России по данному вопросу. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и тем, что мы говорим уже давно", - подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп заявил, что слова Владимира Зеленского на первой полосе The Wall Street Journal о том, что Украина не признает Крым российским, вредны для переговоров, поскольку "Крым был потерян [Украиной] много лет назад" и "даже не является предметом обсуждения".