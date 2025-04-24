Путин огласит послание парламенту в более поздний срок

Дата оглашения в 2025 году послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена, оно сдвигается на более поздний срок. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Оно сдвигается [по срокам] и в связи с рабочим графиком президента, и в связи с тем, что президент сам считает более целесообразным оглашение в более поздние сроки", - ответил представитель Кремля на вопрос, почему в этом году сдвигается оглашение послания.

"Пока дата не определена. Как только президент определит эту дату, мы вас проинформируем", - подчеркнул Песков.