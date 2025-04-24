Нарышкин заявил о возможной встрече с директором ЦРУ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин может встретиться с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом.

Об этом по итогам телефонного разговора с американским коллегой заявил сам Нарышкин. По его словам, которые приводит ТАСС, беседа вышла очень конструктивной.

«...Я не исключаю, что в течение какого-то времени произойдёт и встреча», — сказал он.

В конце января 2025 года глава СВР заявил, что может встретиться с Рэтклиффом, если США проявят интерес к переговорам.