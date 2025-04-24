Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала экс-послу Украины в ФРГ, назначенному постпредом страны при ООН, Андрею Мельнику обратиться к врачу, а не в ООН на фоне его заявлений относительно способности Киева вести боевые действия до 2029 года.

Дипломат в ходе брифинга обратила внимание на заявления в немецкой прессе Мельника о способности Киева вести боевые действия до 2029 года. Как было оговорено постпредом, Украине потребуется для этого, чтобы ФРГ передала ей 30% своей военной техники, включая дальнобойные ракеты Taurus.

"Это, конечно, уже к врачу, а не в ООН. Это же прекрасная характеристика и наглядная картина того, что в принципе происходит на Банковой. Они же понимают, что нужно только пошантажировать своих западноевропейских кураторов чем-нибудь - и все, и деньги идут рекой. Вот они и используют эту тактику", - резюмировала Захарова.

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Она подчеркнула, что отсюда и проистекают "растущие аппетиты Банковой" относительно наращивания западного военного и финансового содействия киевскому режиму в реализации "абсолютно несбыточной, утопичной мечты, как они сформулировали, нанесения России поражения".