Захарова раскритиковала Зеленского за срыв переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, он сделал это так же, как это Киев делал это ранее с Минскими соглашениями, переговорами в Стамбуле и мораториями на удары. Она добавила, что Зеленский, «нюхнув», отказался идти на уступки по вопросу Крыма, тем самым показав желание продолжать конфликт до последнего. Дипломат заключила, что украинский президент «своих граждан за людей давно не считает».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания Зеленского об отказе Киева признать Крым российским вредят переговорам по урегулированию конфликта.

До этого Зеленский напомнил, что США в 2018 году обещали не признавать Крым российским. «Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии с ее твердыми решениями», — написал он.