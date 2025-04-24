Шойгу: США с пониманием восприняли позицию России по условиям прекращения огня

Соединённые Штаты с пониманием отнеслись к российской позиции по условиям возможного прекращения огня на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Наша позиция была доведена до администрации США и воспринята с пониманием», — приводит слова Шойгу ТАСС.

По его словам, Москва продолжает исходить из необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения гарантированной безопасности России.

Он подчеркнул, что Россия готова к перемирию и переговорам, но только в случае, если будут полностью учтены её интересы и текущие реалии на линии боевого соприкосновения.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие в случае агрессии стран Запада.