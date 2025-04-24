Посол РФ в ФРГ намерен прибыть в Торгау для участия в памятных мероприятиях

Посол России в Германии Сергей Нечаев планирует 25 апреля принять участие в памятных мероприятиях в городе Торгау (федеральная земля Саксония) на востоке ФРГ по случаю 80-летней годовщины исторической встречи советских и американских войск на Эльбе.

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"Посол России в ФРГ С. Ю. Нечаев намерен прибыть 25 апреля 2025 года в город Торгау для участия в торжественно-траурных мероприятиях по случаю Дня встречи на Эльбе", - сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

Около Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США. В результате остатки Вооруженных сил Германии оказались расколоты на две части. О легендарной встрече союзников и историческом рукопожатии лейтенантов Александра Сильвашко и Уильяма Робертсона напоминает монумент на левом берегу реки. Он был возведен осенью 1945 года по проекту советского архитектора Авраама Милецкого.

Еще один памятник расположен напротив, на правом берегу. Он называется "Дух Эльбы", заложен в 1998 году и представляет собой три больших валуна, установленных на расстоянии нескольких метров друг от друга.

4 апреля газета Berliner Zeitung со ссылкой на внутренний документ МИД Германии, который предназначен для зарубежных представительств ФРГ, властей регионов и коммун, а также руководства мемориалов и прочих учреждений, сообщила, что МИД Германии рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и при необходимости даже не пускать их туда, где проводятся церемонии. При этом, как указывало издание, только в одном предложении внешнеполитическое ведомство ФРГ упоминает о необходимости достойно почтить память погибших из России и Белоруссии в годы войны.

В свою очередь посол России в Германии Сергей Нечаев выразил уверенность в том, что российская сторона достойно проведет в Германии памятные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, какие бы сигналы ни поступали на этот счет.