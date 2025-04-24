В Кременной два жителя ранены из-за удара беспилотника ВСУ

Двое жителей Кременной Луганской Народной Республики получили ранения в результате удара беспилотника Вооруженных силы Украины, одина из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Кременная в ЛНР подверглась артобстрелам и бомбардировкам ВСУ. <…> В результате атак украинских БПЛА ранения получили двое мирных жителей. Они госпитализированы. Состояние раненой женщины медики оценивают как тяжелое", - написал он.

Мирошник добавил: кроме беспилотников украинские войска также применили кассетные боеприпасы для ударов по гражданской инфраструктуре Кременной и Кременского района.