Шойгу: Россия готова обсуждать с США новый договор по стратегической стабильности

Возобновление диалога возможно при условии комплексного рассмотрения всех факторов, влияющих на обеспечение безопасности, заявил секретарь Совбеза.

«Администрация президента Дональда Трампа в настоящий момент демонстрирует готовность к возобновлению диалога по проблематике стратегической стабильности», — отметил Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что факторы, влияющие на весь спектр, включают в себя «проблемы экспансии НАТО, строительство глобальной системы ПРО, развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности», передаёт ТАСС.

Секретарь Совбеза добавил, что нынешняя кризисная ситуация в области контроля над стратегическими вооружениями «стала прямым следствием безответственной политики бывшей администрации США».