Песков: Путин проведет мероприятия с участниками СВО в рамках Дня Победы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у президента России Владимира Путина намерен принять участие в мероприятиях с участниками специальной военной операции в рамках празднования Дня Победы.

Об этом он заявил РИА Новости.

«В рамках празднования Дня Победы запланированы мероприятия, в том числе с участниками СВО», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о планах Путин провести встречу с участниками СВО накануне Дня Победы.

Ранее Песков заявил, что 9 мая на параде Победы в Москве ожидается более 20 глав стран и правительств.