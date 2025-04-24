Медведев пригрозил войной в случае исполнения ордера МУС против Путина

Ордер МУС против президента РФ Владимира Путина незаконен, и если какие-то страны подумают его исполнить, они должны понимать последствия конфликта с ядерной державой.

Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в 1-м номере за 2025 год журнала "Правоведение" СПбГУ.

"Мне уже приходилось писать, что может последовать за исполнением незаконного решения МУС в отношении главы государства, не участвующего в статуте суда. Само исполнение такого решения может рассматриваться как casus belli (лат. "повод для войны" - прим. ТАСС) в отношении стран, причастных к его принятию. Стоит ли говорить об опасности таких решений в отношении руководства ядерной державы и постоянного члена Совета Безопасности ООН", - указал политик.

Медведев заявил о противоречащем самому себе МУС

Медведев одновременно предупредил, что лица, вынесшие решение об ордере, "могут и должны преследоваться следственными и судебными органами страны, чье руководство незаконно привлекается к ответственности".