Шойгу заявил об угрозе создания азиатского аналога НАТО

Бывший министр обороны и действующий секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад пытается развалить Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и создать аналог НАТО в Азии.

С таким мнением он выступил в интервью для ТАСС.

«Лондон, Париж, Оттава, а также Брюссель, настойчиво пытаясь внедриться в асеаноцентричные форматы, продвигают тезис о неспособности АСЕАН адекватно реагировать на вызовы безопасности», — заявил он.

По словам Шойгу, сейчас Запад активно занимается формированием закрытых военно-политических объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, примером чего является блок США, Японии и Республики Корея и военный блок AUKUS (США, Великобритания и Австралия). Чиновник отметил, что к участию в таких структурах привлекается Индия, однако она отмежевывается от милитаристских инициатив.

Параллельно Шойгу обвинил «западников» в милитаризации Тайваня и провокациях на Корейском полуострове. Кроме того, Шойгу напомнил, что в начале второго срока Дональда Трампа в США в Вашингтоне обратились к союзникам по НАТО с запросом на помощь в реализации стратегии «проецирования коллективной силы» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

До этого Шойгу заявил, что НАТО формирует новый «ударный кулак» у границ России.