В Госдуме предложили ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора

Группа депутатов Государственной думы направила на заключение в кабмин России законопроект, которым предлагается ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без заключения договора найма, аренды или безвозмездного пользования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

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Проектом закона предлагается штрафовать за это граждан на 5–10 тыс. рублей, должностных лиц — на 10–20 тыс. рублей, юридических лиц — на 20–50 тыс. рублей.

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Также документ предусматривает штрафы за сдачу жилого помещения в аренду без наличия письменного согласия собственников соседних и примыкающих жилых помещений в доме. Для граждан они составят 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц — на 10–20 тыс. рублей, для юрлиц — на 20–50 тыс. рублей.

Как рассказал агентству первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев, основная цель данных предложений состоит в стимулировании собственников к заключению договоров аренды в соответствии с законодательством.

«Особенно это касается сдачи жилья в аренду на короткий срок», — отметил он.

По словам депутата, вопрос заключается не только в том, платит ли арендодатель налоги от этой деятельности или нет. Он подчеркнул, что органы власти должны понимать, что за человек поселился в квартире, в которой он не прописан и не зарегистрирован.

До этого в России предложили обязать собственников квартир согласовывать их сдачу в аренду с соседями.

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