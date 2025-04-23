Слуцкий обвинил Зеленского в срыве переговоров

Владимир Зеленский снова срывает переговорный процесс, торгуется за власть и выдвигает свои территориальные условия, далекие от реалий. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он процитировал слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт о том, что Зеленский движется «не в том направлении» в вопросе урегулирования конфликта на Украине и терпение президента США Дональда Трампа «на пределе».

«Зеленский снова срывает переговорный процесс, торгуется за власть и выдвигает свои территориальные условия, далекие от реалий», — написал Слуцкий, отметив, что «шапито» Зеленского теряет «благодарных» зрителей по ту сторону Атлантики.

Он указал, что слова Трампа о том, что «подобные замашки Зеленского приведут к потере всей Украины через три года» содержат явный намек на возможный отказ от американской помощи.