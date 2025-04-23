Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о территориях России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы дипведомства Польши Радослава Сикорского о российских территориях. Соответствующее заявление она сделала в разговоре с ТВЦ.

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Высказывания Сикорского о том, что России следует беспокоиться об удержании Владивостока, она назвала набором абсурдных тезисов. По словам Захаровой, данные заявления являются классическим примером, когда человек спорит сам с собой и надеется победить «оппонента».

Она также предположила, что Сикорскому как главе МИД страны НАТО «есть, чем заняться». В частности, дипломат указала на проблему спора соучастников Североатлантического альянса по вопросу принадлежности Гренландии, нарушения прав человека в Прибалтике и обрушение экономики Германии.