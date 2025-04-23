В Кремле пообещали ответить на размещение сил НАТО в Финляндии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на размещение военных сил НАТО в Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское издание Point.

По словам Пескова, Россия примет необходимые меры, если в Финляндии будет размещен военный контингент НАТО. При этом он также добавил, что Россия «не имеет проблем» с тем, что Финляндия и Швеция вступили в НАТО.

«У нас не было и нет ни малейших проблем с Финляндией или Швецией, которые вступили в НАТО. Сегодня на территорию Финляндии постепенно выводится военная инфраструктура. Как отреагирует Россия? Мы предпринимаем меры по обеспечению своей безопасности, те, которые наши военные считают необходимыми», — заявил он.

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