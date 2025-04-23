Песков назвал большую проблему Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над Вооруженными силами Украины (ВСУ), некоторые подразделения ему не подчиняются.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию Point.
«Зеленский, как известно, не контролирует все свои подразделения. Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются», — сказал он, назвав такое положение вещей «большой проблемой».
До этого Песков сказал, что Украина должна стать нейтральным государством, так как ее членство в НАТО создаст угрозы безопасности для России.
«Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и втягиваете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России», — отметил он.