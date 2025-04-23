Глава МИД Чехии оскорбил Медведева

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский поддержал бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека в публичной полемике с заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым. Республиканский политик обозвал зампреда Совбеза РФ первобытным человеком, отреагировал на его реплики в социальных сетях.

«Медведев в очередной раз ведет себя как первобытный человек. Он атакует легенду НХЛ за то, что тот говорит правду. Подобные заявления могут считать обыденностью в путинской России, но не в цивилизованном мире», — процитировала Липавского «Газета.ру».

Как сообщало URA.RU, Дмитрий Медведев пошутил о том, что чешский вратарь Доминик Гашек покончит с жизнью после снайперского рекорда Александра Овечкина. Позднее Гашек заявил, что зампред Совбеза РФ якобы угрожал ему убийством. В связи с этим он направил два официальных письма в Международный олимпийский комитет и Международную федерацию хоккея.

Медведев поставил диагноз пожаловавшемуся на него Гашеку

В свою очередь, Медведев назвал слова Гашека проявлением психического заболевания. Политик охарактеризовал состояние спортсмена «русофобией в форме бреда преследования». Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова предположила, что Гашек просто не понял иронию.