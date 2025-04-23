Медведев прокомментировал слова Трампа о Зеленском

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев приветствовал заявление президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском. Об этом пишет ТАСС.

Накануне украинский лидер в разговоре с журналистами заявил, что не признает Крым российским — несмотря на то, что Вашингтон предложил это в качестве одного из ключевых пунктов для урегулирования конфликта.

В свою очередь, Трамп подчеркнул, что слова Зеленского очень вредят мирным переговорам с Россией.

«Надеюсь, что различные европейские фрики, такие как [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [президент Франции Эммануэль] Макрон, это услышат», — сказал Медведев.

Трамп прокомментировал отказ Зеленского признать Крым российским

Политик также выразил надежду, что в дальнейшем Зеленский выйдет из наркотического забвения и придет в чувство.