Спецпосланник США Уиткофф вылетел в Россию

Самолет Gulfstream G650 со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом на борту, предположительно, вылетел в сторону России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Во вторник, 22 апреля, Белый дом подтвердил, что Уиткофф отправится в Россию на этой неделе.

Борт Gulfstream G650 вылетел из Парижа. В 19:55 самолет, согласно данным сервиса, находился над Псковской областью.

Последний визит спецпосланника американского лидера в Россию состоялся 11 апреля. Тогда Уиткофф провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Еще раньше он встретился с российским лидером в Кремле.