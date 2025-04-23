Вывод украинских военных с территорий входящих в состав России регионов Донбасса и Новороссии необходим для достижения мира на Украине. Об этом в интервью французскому журналу Le Point заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента журнала Анн Нива о том, закончится ли конфликт при выполнении данного условия.

Он напомнил, что данные регионы закреплены в Конституции РФ как ее неотъемлемые части. Также Песков отметил, что в настоящий момент некоторые территории этих регионов все еще оккупированы киевским режимом.