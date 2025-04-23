Францию не пригласили на парад Победы в Москве

Французская сторона не получила приглашение для участия в параде Победы 9 мая в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Россия в этом году отмечает 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В этом году Москва не стала направлять приглашения на парад Победы лидерам недружественных стран.

«Франция не получила приглашение для участия на параде. Но проведет свои мероприятия 8 мая», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что в перечень стран, которых не пригласят на День Победы, вошли Австрия, Италия, Франция, Чехия, Великобритания, Канада, Япония и ряд других государств.

Посол ФРГ в России Александер Ламбсдорф в январе 2025 года уточнил, что Берлин не будет участвовать в праздновании 9 Мая до тех пор, «пока не закончится конфликт на Украине».