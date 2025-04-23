В Кремле назвали важное условие прекращения огня на Украине

Украина должна стать нейтральным государством, так как ее членство в НАТО создаст угрозы безопасности для России. Это условие в интервью изданию Дмитрий Песков.

«Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и втягиваете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России. Поэтому нужен нейтральный статус для Украины», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что безопасность одних государств не должна строиться за счет безопасности других.

Ранее Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет стать центром всего антироссийского в мире.