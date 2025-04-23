В Кремле раскрыли мнение Путина о полном прекращении огня на Украине

Песков раскрыл мнение Путина о полном прекращении огня на Украине
Президент России Владимир Путин поддерживает инициативу своего американского коллеги Дональда Трампа о полном прекращении огня на Украине, но для начала необходимо решить конкретные вопросы по реализации данной идеи.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью французской газете Le Point.
«Путин поддерживает эту инициативу, но прежде, чем двигаться к ее реализации, необходимо ответить на некоторые конкретные вопросы. В частности, если бы прекращение огня вступило в силу сегодня, то прекратила бы Франция завтра поставки военной помощи Украине? А Соединенное Королевство? (...) Сегодня Россия говорит об установлении мира с американцами, но европейцы продолжают требовать войны! Мы намерены достичь своих целей», — подчеркнул представитель Кремля.