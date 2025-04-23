В Кремле раскрыли мнение Путина о полном прекращении огня на Украине

Президент России Владимир Путин поддерживает инициативу своего американского коллеги Дональда Трампа о полном прекращении огня на Украине, но для начала необходимо решить конкретные вопросы по реализации данной идеи.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью французской газете Le Point.