Кремль опроверг территориальные претензии к странам Прибалтики

У России нет территориальных претензий к странам Прибалтики. Об этом Дмитрий Песков в интервью Le Point.

«У России нет никаких проблем и территориальных претензий к странам Балтии, хотя там проживают русские, а их интересы постоянно нарушаются», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков ответил на вопрос о вероятности вооруженного конфликта России со странами Прибалтики после урегулирования конфликта на Украине и опроверг такое развитие событий. При этом он указал на игнорирование Европейским союзом нарушений прав русскоязычного населения.