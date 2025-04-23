Россия ввела санкции против Великобритании

Москва в связи с антироссийским курсом Лондона внесла 21 британского парламентария в стоп-лист для въезда в Россию. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский стоп-лист ряда членов парламента Великобритании", - говорится в сообщении.

В заявлении МИД также приводится список, в который включен 21 парламентарий.

"Работа над расширением российского стоп-листа будет продолжена", - указали в дипведомстве.

При этом в дипведомстве подчеркнули, что русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами британской внешней политики, полностью подчиненной задачам нанесения как можно большего ущерба национальным интересам РФ.

В МИД отметили, что Москва внимательно отслеживает агрессивную антироссийскую риторику со стороны Лондона и делает необходимые выводы.

"Враждебные заявления и голословные обвинения, звучащие из уст членов парламента Великобритании, в том числе публичные выступления в пользу изъятия "обездвиженных" в западных юрисдикциях российских активов, не только потворствуют враждебному курсу Лондона, но и используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества", - добавили в министерстве.

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