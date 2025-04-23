В МИД высказались о возможном избрании Бербок председателем ГА ООН

Руководитель департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов осудил кандидатуру министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Его слова передает РИА Новости.

«В период работы на посту главы МИД ФРГ Анналена Бербок продемонстрировала полное отсутствие профессионализма, регулярно отмечалась непродуманными и тенденциозными высказываниями», — сказал дипломат.

По мнению Логвинова, возможное избрание Бербок будет противоречить фундаментальным интересам стран-членов ООН. Он добавил, что столь ответственная должность в международной организации подразумевает соблюдение высочайших стандартов этики и избегание предвзятых подходов.

Ранее стало известно, что Германия рискует остаться без места в Совете безопасности ООН в случае избрания Бербок на пост председателя Генассамблеи организации.