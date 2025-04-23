Путин ловко поймал падающий карандаш

Президент России Владимир Путин ловко поймал падающий со стола карандаш. Это произошло во время заседания Военно-промышленной комиссии 23 апреля. Видео заседания опубликовано на сайте Кремля.

На кадрах видно, как президент, подвигая папки на столе, задел карандаш. Тот покатился к краю стола, но Путин успел задержать его рукой.

На заседании Военно-промышленной комиссии обсуждались вопросы, связанные с развитием Вооруженных сил страны. В частности, участники говорили о поставках в зону СВО наиболее востребованных образцов вооружений.