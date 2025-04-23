Вучич высказался о своем обещании приехать на 9 мая в Москву

Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что намерен сдержать обещание и посетить парад в честь Дня Победы в Москве 9 мая. Сербский лидер в эфире телеканала Pink отметил, что рассчитывает в ходе визита принять участие в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить энергетическое сотрудничество двух стран.

"Президент России - у нас всегда были открытые отношения, но они не всегда были легкими, не были простыми. Мы не всегда соглашались по каждому вопросу. Но у нас были искренние, открытые и сердечные отношения", - отметил Вучич. "Я еще восемь месяцев назад сказал, что поеду в Москву, и я поеду в Москву. Вероятно, я буду единственным, кто туда поедет, потому что другие ведомства не могут рисковать. Я не хочу, чтобы правительство Джуро Мацута платило цену. Я хочу, чтобы у них была возможность сотрудничать с ЕС как положено и чтобы никто не мог им ничего сказать", - подчеркнул сербский лидер.

Путин подтвердил, что президента Сербии ждут 9 мая в Москве

Глава государства также отметил, что планируемое ранее участие подразделения Вооруженных сил Сербии в параде 9 мая может не состояться.

"Маловероятно, что поедут представители Вооруженных сил, потому что на них обрушились бы разные удары и санкции, и так далее, и так далее. Я поеду. Я приму на себя все удары этого мира - и внешние, и внутренние", - указал он.

"Я буду там, и у меня там много дел. У меня много и экономических дел - я должен поговорить с президентом Путиным о газовом соглашении, мы до 30 мая должны подписать газовое соглашение и решить вопрос с NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Мы должны обсудить и все другие темы", - заключил Вучич.

Как сообщила 7 марта пресс-служба Кремля, Вучич подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы, а также направит подразделение Вооруженных сил Сербии для участия в параде 9 мая.

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас ранее объявила, что Брюссель требует от стран - кандидатов на вступление в сообщество не ездить в Москву на 9 Мая. Одновременно она призвала как можно больше европейских лидеров съездить в этот день в Киев. Одним из условий вступления в ЕС является требование к странам-кандидатам поэтапно привести свою внешнюю политику в полное соответствие с политическим курсом Евросоюза, несмотря на то что кандидаты на прием в ЕС не могут влиять на его формирование.